A pandemia de coronavírus tem revelado o lado mais solidário de vários desportistas. Desta vez, foi o internacional português José Fonte a ajudar no combate à covid-19.





O jogador do Lille decidiu fazer uma doação ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, a sua cidade natal. Apesar do valor doado, a mãe do jogador fez questão de se deslocar até à unidade hospitalar para doar o dinheiro.Recorde-se que o Tâmega e Sousa tem sido uma das zonas mais fustigadas com casos de coronavírus.