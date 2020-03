Coronavírus: Morreram 627 pessoas nas últimas 24 horas em Itália. É o número mais elevado de sempre

Nunca a Covid-19 matou tantas pessoas em apenas um dia num único país. Itália anunciou, esta sexta-feira, que morreram mais 627 pessoas nas últimas 24 horas, tendo o total atingido os 4032 óbitos.





O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e infetou já mais de 235.000 pessoas em todo o mundo.





Portugal encontra-se desde as 00h00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23h59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública - cujo incumprimento incorre em crime de desobediência.

Foram ainda confirmandos 5986 novos casos no mesmo período de tempo, num total de 47.021.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta sexta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 1.020, um aumento de 235 casos e 29% em relação aos 785 casos confirmados esta quinta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS registou ainda seis mortos em Portugal, mais três que no dia anterior, assim como cinco doentes recuperados e 26 em unidades de cuidados intensivos.