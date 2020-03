Coronavírus: Número de mortos em França já ultrapassa os mil

França tornou-se esta terça-feira o quinto país a ultrapassar a barreira dos 1.000 mortos por coronavírus. São já 1.100 vítimas mortais naquele país e mais de 19 mil infetados, dos quais 2.516 precisam de ventiladores como suporte de vida.





A França regista 1.100 mortos em meio hospitalar e tem 22.300 casos positivos da covid-19, anunciou esta terça-feira o diretor-geral da Saúde, assinalando que a mortalidade em determinadas regiões está acima do esperado nesta altura do ano, possivelmente ligada ao vírus.Segundo as autoridades francesas, há atualmente 10.176 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 2.516 destes pacientes estão nos cuidados intensivos.O país criou nas últimas semanas mais 3.000 camas nos cuidados intensivos, contando agora com 8.000 camas no total. O número de pacientes curados é agora de 3.500.