O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 100, o que traduz uma subida de 24 face a ontem, quando estavam contabilizados 76 óbitos, anunciou a DGS este sábado, 28 de março.



Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 21,1% para 5.170. Ontem, o número de infetados tinha subido 20,4% para 4.268, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 902. Pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 902, o que representa um aumento recorde.



Verifica-se assim uma ligeira aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (21,1% contra 20,4% ontem) e mais acentuada na variação em termos absolutos (902 contra 724).



O número de novos casos confirmados e de óbitos em 24 horas é o mais elevado deste período de pandemia.



Graça Freitas, da DGS, tinha revelado na sexta-feira que a entidade alterou o método de recolha dos dados, que passa a ser feita diretamente junto dos hospitais e não nas administrações regionais de saúde como até aqui. O novo método já está refletido no boletim de hoje, pelo que os dados poderão não ser diretamente comparáveis como os últimos.



O crescimento do número de mortos em termos absolutos aumentou (24 contra 16 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (32% contra 27% ontem).



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,9%, contra 1,8% ontem. Com o número de mortos a crescer acima dos casos confirmados de infetados, a taxa de letalidade continua assim a subir, tal como tinha já sido antecipado pela DGS.



A ministra da Saúde disse em conferência de imprensa que nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 7,9%.