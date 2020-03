O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 119, o que traduz uma subida de 19 face a ontem, quando estavam contabilizados 100 óbitos, anunciou a DGS esta domingo. Um número que, segundo explicou a ministra da Saúde confirmou em conferência de imprensa, ainda não inclui a morte do jovem de 14 anos no hospital da Feira.





Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 15,3% para 5.962. Ontem, o número de infetados tinha subido 21,1% para 5.170, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 792.O crescimento diário do número de mortos baixou em termos absolutos (19 contra 24 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (19% contra 32% ontem).Verifica-se também uma desaceleração na taxa de crescimento do número de infetados (15,3% contra 21,1% ontem), bem como na variação em termos absolutos (792 contra 902 ontem).Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade subiu para 2%, contra 1,9% ontem.Segundo o boletim diário da DGS, há 61 mortos no Norte (mais de metade do total), 28 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 28 no centro e dois no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.Entre as 119 vítimas mortais, 70 têm mais de 80 anos, 27 entre 70 e 79, 15 entre 60 e 69, cinco entre 50 e 59 e dois com idade entre 40 e 49 anos. 43 são mulheres e 76 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 38.042 (ontem estava em 32.754) e 5.508 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.938 ontem). Existem apenas 43 casos recuperados, os mesmos dos últimos dias.O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 17.785 (19.927 ontem).Os dados indicam que 486 estão internados, 138 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (16%, contra 418 ontem) e nos internados nos cuidados intensivos (55% contra 89 ontem).Assim, 2,3% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,2% dos infetados estão internados.A região Norte (3.550) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.478), região Centro (709) e Algarve (108). Há 33 casos nos Açores, 43 na Madeira e 41 no Alentejo.Do total de infetados, 1.190 têm 70 ou mais anos (1.003 ontem). Com mais de 80 anos são 579.Na divisão por concelho que é revelada pela DGS, que não contempla todos os casos confirmados, constata-se que Lisboa e Porto juntos já contabilizam mais de mil casos confirmados.A DGS assinala que nestes dados por concelho a informação reportada é relativa a 75% dos casos confirmados.