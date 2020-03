Coronavírus: número de mortos em Portugal sobe para 23 e há 2.060 infetados

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2060, um crescimento de 28,8% face a domingo, anunciou a DGS esta segunda-feira, 23 de março. Ontem o número de infetados tinha aumentado 25% para 1.600, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 460.





Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 23, 9 acima das 14 registadas até ontem. Segundo o boletim diário da DGS, há 8 mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 5 no centro, 9 no Norte e 1 no Algarve.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,1%, contra 0,9% ontem.O número de casos suspeitos aumentou para 13.674 (ontem estava abaixo de 12 mil) e 1.402 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (1.152 na véspera). Existem apenas 14 casos recuperados.O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 11.843 (12.562 ontem). Espanha é o país com o maior número de casos importados (44), seguindo-se França (26) e Itália (20).