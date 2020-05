Coronavírus: número de mortos em Portugal supera os 1.000

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.007, o que traduz uma subida de 18 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 989, anunciou a DGS esta sexta-feira, 1 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,22% para 25.351, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 306. Ontem tinham aumentado 2,2% para 25.045.





A barreira das mil vítimas mortais foi anunciada no dia seguinte à aprovação, por parte do governo, do calendário e das medidas de desconfinamento em Portugal, que será feita por três etapas e prevê a abertura de uma série de estabelecimentos e serviços já a 4 de maio.





