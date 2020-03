Coronavírus: Oito detidos em Barcelona durante orgia em plena quarentena

Oito homens foram detidos por suspeitas de tráfico de droga depois de organizarem uma orgia num apartamento em Barcelona, Espanha, numa altura em que foi decretada quarentena devido à pandemia de coronavírus.





Segundo o jornal espanhol El País, as detenções ocorreram na sexta-feira à noite, depois de um dos convidados ter ligado para o 112 a fornecer informações sobre a hora e o local onde iria acontecer a festa.

Os Mossos d'Esquadra (autoridades espanholas) encontraram vários tipos de droga dentro do apartamento turístico, ??de acordo com fontes policiais consultadas pela publicação. Oito participantes acabaram detidos pelo crime de posse de estupefacientes.

Na orgia participava um grupo entre 20 a 30 pessoas, indicaram as mesmas fontes. Um dos participantes do encontro sexual que tossia acabou por ser submetido ao teste de coronavírus e testou negativo para o mesmo, segundo a agência Efe.



Recorde-se que o Governo da Espanha declarou no passado dia 14 de março neste sábado estado de emergência nacional na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, causador da doença covid-19.