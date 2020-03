Coronavírus: Portugal avança com ajudas estatais de 3 mil ME para PME afetadas

A Comissão Europeia deu este domingo 'luz verde' a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas de setores como turismo e restauração, afetadas pela pandemia de Covid-19.





Em causa estão "quatro regimes de garantia para as PME [pequenas e médias empresas] e companhias de média capitalização afetadas pelo surto do novo coronavírus, que operam em quatro setores diferentes", sendo eles o turismo, a restauração, a indústria extrativa e transformadora e a atividades das agências de viagens, animação turística, organização de eventos (e atividades similares), num valor global de 3 mil milhões de euros, informa o executivo comunitário.Segundo a informação dada por Lisboa a Bruxelas, estas ajudas estatais visam "limitar os riscos associados à concessão de empréstimos de funcionamento às empresas gravemente afetadas pelo impacto económico do surto"."O objetivo das medidas é assegurar que estas empresas dispõem de liquidez suficiente para preservar os postos de trabalho e continuar as suas atividades apesar da situação difícil", refere a Comissão Europeia, considerando que estes apoios "são necessários, adequados e proporcionados para sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro".Uma vez que Portugal dá "garantias relativas a empréstimos ao funcionamento com um prazo de vencimento e uma dimensão limitados" e limita "o risco assumido pelo Estado a um máximo de 90%", a Comissão Europeia entende que as medidas se enquadram nas regras temporárias adotadas devido à pandemia da covid-19, que são mais flexíveis, já que estes apoios são normalmente rejeitados por poderem afetar a concorrência europeia."O apoio previsto estará, assim, disponível rapidamente em condições favoráveis e será limitado àqueles que dele necessitam nesta situação sem precedentes", adianta o executivo comunitário.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.Portugal tem 14 mortes confirmadas, mais duas do que no sábado, e 1.600 pessoas infetadas, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).