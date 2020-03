Coronavírus: Primeiro teste a português de cruzeiro em Lisboa deu positivo

Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, anunciou que um dos 21 passageiros a bordo de um cruzeiro atracado em Lisboa deu positivo ao novo coronavírus no primeiro teste a que foi sujeito. Porém, a confirmação depende de um segundo teste que será realizado.





"O programado era fazer testes aos cidadãos nacionais que iam desembarcar e ficar em solo português, foram todos testados. Aos outros passageiros e tripulação não estavam previstos testes, mas um corredor para serem levados ao aeroporto. Um dos passageiros portugueses teve um teste positivo. Esse passageiro português não está em Lisboa, vai ser novamente testado. As pessoas estão todas bem. Se essa amostra der positivo, temos um plano em relação a este navio", afirmou Freitas."Foram tomadas medidas de isolamento no cruzeiro" com a participação das autoridades de saúde e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), garantiu a diretora-geral de Saúde.