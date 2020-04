Coronavírus: Reuniões de mais de 10 pessoas proibidas em França após fim da quarentena

A concentração de mais de 10 pessoas, os casamentos civis e as celebrações religiosas estão interditas em França até 2 de junho, enquanto festivais, eventos desportivos ou salões profissionais só regressam em setembro, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro francês.

"Temos de evitar as aglomerações que são ocasiões de propagação do vírus. Assim, os ajuntamentos organizados na via pública ou em sítios privados ficam limitados a 10 pessoas", afirmou o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ao anunciar o plano do fim da quarentena na Assembleia Nacional.

O governante francês detalhou esta quarta-feira o plano do fim do cnfinamento em França que vai começar a 11 de maio, mas com medidas restritivas até pelo menos 2 de junho.

Volta a ser possível praticar livremente desporto ao ar livre, mas os ginásios permanecerão fechados e estão proibidos todos os desportos de contacto.

Os parques e jardins, encerrados em muitas cidades franceses, devem permanecer fechados nas regiões mais atingidas pelo vírus, com as praias a reabrirem possivelmente em junho.

Grandes aglomerações que juntem mais de 5.000 pessoas só vão ser possíveis a partir de setembro. Assim, a época de desporto profissional, especialmente futebol, não vai ser reatada.

Outros eventos como festivais e salões profissionais também só vão voltar em setembro.

Pequenas mediatecas, bibliotecas e museus, em que seja possível respeitar as regras de segurança, podem ser reabertas. Mas grandes museus, cinemas e teatros vão continuar fechados.

Os casamentos civis não vão ser possíveis até início de junho.

Lugares de culto vão continuar abertos, mas sem celebrações. Os funerais continuam a ser possíveis com 20 pessoas no máximo e os cemitérios vão passar a estar abertos.

O primeiro-ministro vai voltar a falar ao país no fim de maio para reavaliar as medidas anunciadas hoje.