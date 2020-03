Coronavírus: SAMS suspende serviços devido a doentes e profissionais infetados

A direção clínica dos SAMS decidiu suspender os serviços devido à infeção com o novo coronavírus de doentes e profissionais de saúde, mantendo a atividade do hospital apenas para assistência aos 26 doentes que ainda estão internados.





Em comunicado enviado às redações é referido que "mediante a confirmação de doentes e profissionais de saúde dos SAMS infetados com o novo coronavírus" foi decidido o encerramento progressivo dos serviços, "em linha com as orientações das autoridades de saúde".Assim, em 13 de março foi suspensa "toda a atividade programada, designadamente exames e cirurgias", enquanto na segunda-feira terminaram as consultas e os exames e na quinta-feira o foi encerrado o atendimento permanente do hospital, centro clínico e clínicas."Neste momento, a atividade no hospital está estritamente limitada à assistência aos 26 doentes que ainda se mantêm internados. Os profissionais de saúde em funções seguem as recomendações da Direção-Geral da Saúde", é anda assegurado.Os SAMS lamentam os constrangimentos causados pelo atual contexto que o país enfrenta e "esperam retomar a atividade, logo que a situação regresse à normalidade".Na segunda-feira, a instituição anunciou que doentes e profissionais de saúde do Hospital do SAMS tinham sido infetados com o novo coronavírus, garantindo então que foram adotadas todas as medidas para minimizar a propagação do vírus.A direção clínica do SAMS reuniu-se no domingo com as autoridades de saúde e foi feita uma avaliação da situação, tendo sido adotadas todas as previstas no plano de contingência."O conselho de gerência e a comissão executiva dos SAMS solicitam a todos os beneficiários e utentes dos SAMS a maior compreensão para o momento que o país e o mundo atravessam", lia-se no documento, em que é feito um apelo para a "máxima colaboração para o cumprimento das orientações estabelecidas pelas autoridades competentes e aquelas que os SAMS têm divulgado junto dos seus beneficiários e utentes".A Lusa contactou então o SAMS para tentar saber o número de casos, mas a entidade remeteu a contabilização das situações para as autoridades de saúde.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas.O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.