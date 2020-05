Coronavírus: Sérvia autoriza eventos desportivos ao ar livre com público a partir de 1 de junho

A Sérvia irá autorizar a partir de 1 de junho a celebração de eventos desportivos ao ar livre com público nas bancadas, desde que se cumpra um metro de distância entre os espetadores, anunciou esta quarta-feira o Governo sérvio.

Este novo passo na estratégia de desconfinamento, inserido no combate à covid-19, permitirá que se completem as jornadas que faltam da Liga de futebol, que será retomada a partir de sábado, com público nas bancadas, tal como acontecerá com a final da Taça, marcada para 24 de junho.

Do mesmo modo, o torneio de ténis de caráter beneficente organizado pelo número um do 'ranking' mundial, o sérvio Novak Djokovic, será realizado nos dias 13 e 14 de julho, em Belgrado, com público a assistir.

O torneio, que terá a presença de nomes conceituados do circuito tenístico como o austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev e o búlgaro Grigor Dimitrov, prosseguirá posteriormente noutras cidades dos Balcãs.

A partir de 1 de junho serão permitidas na Sérvia reuniões até mil pessoas em espaços abertos, numa altura em que o país regista 11. 275 infetados e 240 mortos por covid-19.