Coronavírus: Sobe para 331 o número de casos confirmados em Portugal

Subiu para 331 o número de casos confirmados em Portugal, revela o boletim desta segunda-feira. Há mais 86 casos desde este domingo, de acordo com o relatório emitido pela Direção-Geral de Saúde (DGS).





Há ainda 374 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e três pessoas já recuperaram. Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais infetados (142).Já foram infirmados 2.203 casos (ou seja, suspeitas que deram negativo). No total, desde o primeiro dia de janeiro de 2020 já houve 23908 casos suspeitos, a maior parte dos quais despistados.O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.A decisão de suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de hoje será reavaliada a 09 de abril.