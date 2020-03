Coronavírus: Supermercados no centro de Ovar encerram devido a contágio de funcionários

Dois supermercados no centro de Ovar ficaram esta segunda-feira temporariamente encerrados devido à confirmação de casos de covid-19 entre os funcionários, revelou fonte do município em estado de calamidade pública, sob cerco sanitário e com controlo de fronteiras.





A informação foi confirmada pelo vice-presidente da autarquia do distrito de Aveiro, Domingos Silva, ao referir que em causa está o 'staff' do Pingo Doce que, na cidade de Ovar, dispõe de um estabelecimento na Rua Aquilino Ribeiro, junto ao rio Cáster, e outro na Rua São João, na zona das Lavouras."Vão encerrar a loja e ela abrirá depois com outra equipa", revelou o autarca sobre o supermercado da Aquilino Ribeiro, cujos restantes colaboradores ficam agora em quarentena.À entrada do estabelecimento lê-se um aviso indicando que a reabertura está prevista para "o mais breve possível", sendo que, entretanto, os clientes são recomendados a procurar a loja de Esmoriz, também no concelho de Ovar, mas a cerca de 12 quilómetros de distância.Por sua vez, o Pingo Doce das Lavouras já está a ser sujeito a desinfeção e, segundo relato de clientes e funcionários, deverá reabrir ao público já na terça-feira.Contactada pela Lusa, a administração do grupo Jerónimo Martins, que detém a cadeia de supermercados Pingo Doce, não respondeu ao pedido de informação sobre quantos funcionários ficam agora em quarentena e quais as medidas de contenção da covid-19 implementadas em Ovar.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro na China e já infetou mais de 341.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.O continente europeu é atualmente aquele com o maior número de casos, sendo Itália o país com maior número de vítimas mortais em todo o mundo. Regista 5.476 mortos em 59.138 diagnósticos positivos e, desses infetados, 7.024 já foram dados como curados pelas autoridades.Os países mais afetados depois de Itália e China são: Espanha, com 2.182 óbitos em 33.089 infeções; Irão, com 1.812 mortes entre 23.049 casos; França, com 674 vítimas mortais em 16.018 diagnosticados; e os Estados Unidos, com 390 mortes em 31.057 infetados.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde indicou hoje que o surto de Covid-19 já provocou 23 mortes e 2.060 infetados. Nesse universo de doentes, 201 estão internados, 47 dos quais em cuidados intensivos.Dada a evolução da pandemia, na terça-feira o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 de quinta, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 02 de abril.