Correio da Manhã avança que ouro foi o motivo do homicídio do rapper Mota Jr

Terá sido o muito ouro que Mota Jr ostentava nos vídeos, e no dia a dia, que o conduzia para a morte. Durante dois meses, amigos do rapper e outros intérpretes desse género musical (rítmico e com rimas) especularam com rivalidades entre grupos. No entanto, a investigação aponta para um roubo de ouro que correu mal, avança o 'Correio da Manhã'.