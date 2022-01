Covid-19: 45.569 infetados e 30 mortes nas últimas 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal registou mais 45.569 novos casos de infeção por covid-19 e mais 30 mortes, nas últimas 24 horas. Desde quarta-feira que o número de novas infeções não ficava abaixo dos 50 mil, no entanto, domingo e segunda-feira são, por regra, dias em que os números de casos são mais baixos, devido à diminuição de testes feitos durante o fim de semana.O número de mortes também é o mais baixo dos últimos 10 dias. Desde o último relatório diário da Direção Geral da Saúde (DGS) recuperaram da doença 10.571 infetados. No entanto, existem mais 34.968 casos ativos, o que dá um total de 489.789 infetados com o SARS-CoV-2. Em vigilância estão outros 478.883 contactos de risco.Estão também internados 2.219 doentes, 160 em unidades de cuidados intensivos. Um aumento significativo em relação a ontem: mais 192 nas enfermarias e mais 6 nos cuidados intensivos. Desde 25 de fevereiro de 2021 que o número de internados não ultrapassava os 2.000.