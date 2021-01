Covid-19: Atividades de Tempos Livres voltam a abrir

As Atividades de Ocupação de Tempos Livres (ATL) voltam a reabrir, depois de terem sido encerradas na semana passada por decisão do Governo, anunciou esta segunda-feira o primeiro ministro, António Costa.

"Sobre o ATL, mantemos os ATL em funcionamento", disse António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário realizada hoje para rever as restrições para o combate à pandemia de covid-19 aprovadas na passada quinta-feira.