Covid-19: Cerca de 85% dos portugueses devem ter vacinação completa em outubro

Cerca de 85% da população portuguesa devem ter em outubro a vacinação contra a covid-19 completa, estimou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

"Prevemos que no próximo domingo, dia 1, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com as duas doses de vacina", disse António Costa, na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros sobre o novo plano de desconfinamento.

O primeiro-ministro acrescentou que cerca de 70% dos portugueses devem ter a vacinação completa no início de setembro.

"Em outubro poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa", afirmou.