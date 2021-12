Covid-19: DGS recomenda vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, esta terça-feira, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para Covid-19 grave.A vacina a utilizar vai ser a Comirnaty®, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica."A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária", revelam as autoridades de saúde em comunicado.A recomendação surge num momento em que o número de casos de Covid-19 em crianças tem vindo a aumentar. A nota oficial da DGS recorda que o risco de hospitalização é maior em crianças com doenças de risco, contudo, muitos dos internamentos ocorrem em crianças sem doenças de risco.