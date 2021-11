A partir da próxima semana, os idosos a partir dos 80 anos vão poder vacinar-se contra a covid-19 e a gripe na modalidade de Casa Aberta. De acordo com o jornal 'Público', as pessoas poderão tirar uma senha digital no portal da Direção-Geral de Saúde (DGS) ou encaminhar-se para um dos centros de vacinação.





Também será alargado o auto-agendamento em simultâneo da vacinação para a covid-19 e gripe para os maiores de 70 anos.