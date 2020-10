Covid-19: Graça Freitas admite "enorme pressão" sobre o SNS

A diretora-geral da Saúde reconheceu esta sexta-feira que o Serviço Nacional de Saúde está sob "uma enorme pressão". A responsável pelo organismo público lembra que há neste momento muitos pacientes infetados, sendo que mais de mil estão já internados em hospitais.





Diogo Serras Lopes, referiu que a percentagem de ocupação de camas global está em cerca de 70%. Atualmente há 1.015 pesosas internadas em hospital, 144 dessas na unidade de cuidados intensivos.



Sobre a situação nos hospitais Amadora-Sintra e Beatriz Ângelo que lançaram apelos para não receberem mais doentes urgentes com Covid-19, o secretário de Estado da Saúde respondeu que "existem casos pontuais que não são específicos nem novos da pandemia" e que esta questão "faz faz parte da gestão do dia-a-dia" das instituições hospitalares.



860 mortes em lares



Desde o início da pandemia em março já morreram 860 pessoas em lares e residências para idosos. Desses óbitos, 349 ocorreram no Norte, 152 no Centro, 333 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Alentejo e seis no Algarve.



Graça Freitas informou ainda que a primeira fase da vacinação para a gripe "está a correr bem", apesar de ter sido antecipada em cerca de 2 semanas. O novo circuito de vacinação está a dar primazia a "pessoas em instituições, sobretudo as mais idosas, mas também da rede de cuidados continuados e os profissionais de saúde e do sector social". As grávidas foram também priviligiadas nesta primeira fase e continuarão a ser.



"Já foram distribuídas 785 mil doses de vacina e na próxima semana chegaremos a 1 milhão e 400 doses", declarou. A segunda fase do plano de vacinação para a gripe em 2020 começa na próxima segunda-feira.



Graça Freitas anunciou que as equipas de saúde pública estão a ser reforçadas com alunos das escolas de enfermagem, em regime de estágio. A diretora-geral da Saúde explicou que chegou a um consenso com o Minsitério da Saúde e com o Ministério do Ensino Superior para que estes alunos possam integrar as equipas de resposta à pandemia dos vários organismo de saúde pública do país. Estes estudantes irão começar a trabalhar em unidades públicas já na próxima semana e vão receber formação específica para tratamento de Covid-19.Durante a conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde (DGS), o secretário de Estado da Saúde,