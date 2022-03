Covid-19: Portugal com mais 15.068 casos, 32 mortes e redução de internamentos

Portugal registou 15.068 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 32 mortes associadas à covid-19 e uma redução dos internamentos, indicou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.225 pessoas, menos 25 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 78 doentes, menos três do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos aumentou hoje para 475.168, mais 2.387 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 12.649 pessoas, para um total de 2.856.458 desde o início da pandemia.