Covid-19: Portugal com uma morte e 598 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou 598 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde 22 de abril, indicou esta sexta-feira, 28 de maio, a Direção-Geral de Saúde (DGS).





O boletim da DGS dá conta de uma morte associada à doença.

Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência subiu, sendo agora de 59,6 por 100 mil habitantes em 14 dias (56 casos considerando apenas Portugal Continental). Na quarta-feira os valores eram de 57,8 e 54,4, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás.





Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias aumentou para 474, o valor mais alto desde 27 de abril.











O relatório da DGS mostra 515 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 808.047.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 82, para 22.534, máximo desde 6 de maio.





No que diz respeito aos números nos hospitais os dados são mistos. Há mais 13 pacientes internados em Portugal, o que coloca o total em 246, o valor mais elevado desde 17 de maio.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos um doente, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 52.







Única morte ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo





Dos novos casos identificados no país, 295 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representa 49% do total nacional e é o maior valor na região desde 6 de março.





Dos restantes novos casos, 171 ocorreram no Norte, 54 no Centro, 33 no Algarve, 23 nos Açores, 15 no Alentejo e 7 na Madeira.



No que toca aos óbitos, a única vítima mortal foi registada em Lisboa e Vale do Tejo.