António Costa anunciou em conferência de imprensa que quatro concelhos de Portugal continental vão recuar no plano de desconfinamento, voltando ao ponto de partida, com medidas como as esplanadas fechadas e apenas venda ao postigo. São eles Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, concelhos que continuam a ter mais de 240 casos por 100 mil habitantes.





Por outro lado, há sete concelhos que continuam acima dos 120 mil casos por 100 mil habitantes - Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela - e que, por isso, não avançam para a terceira fase do desconfinamento.