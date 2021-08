Crianças dos 12 aos 15 estarão totalmente vacinadas antes do início das aulas

As crianças entre os 12 e os 15 anos vão ser vacinadas com a primeira dose nos dois últimos fins de semana de agosto (nos dias 21 e 22 e 28 e 29), informou esta quarta-feira a task force da vacinação, em comunicado.





Estes utentes vão ter direito a datas exclusivas de autoagendamento: de 12 a 14 de agosto. A restante população só voltará a ter acesso ao autoagendamento a partir de 15 de agosto.A segunda dose das vacinas desta população estará marcada para os fins de semana de 11 e 12 e 18 e 19 de setembro. Ou seja, a tempo do arranque do próximo ano letivo.A task force sublinha ainda que "as segundas doses são agendadas pelo sistema e são sempre no local da primeira dose".As indicações práticas das datas de vacinação surgem um dia depois da DGS ter anunciado a vacinação para esta faixa etária.