Cristiano Ronaldo foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos

Tal como já é habitual, todos os anos a Google revela as palavras que reuniram mais popularidade na pesquisa em Portugal e no mundo, numa espécie de retrospetiva do ano que está a chegar ao fim.Fundada em 1998, a Google celebra em 2023 os 25 anos de existência e para celebrar esta data a empresa decidiu fazer uma retrospetiva à escala global de todos os temas, os momentos e as personalidades - entre outros tópicos - mais pesquisadas na Google. Esta recolha de dados serviu para constatar que Cristiano Ronaldo foi o atleta mais pesquisado de sempre na Google nos últimos 25 anos - desde a sua existência.Ainda no que diz respeito ao desporto, e agora apenas ao que foi pesquisado pelos portugueses no ano corrente (2023), a transferência milionária de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea centrou os interesses dos internautas, tornando o internacional argentino no jogador mais popular das pesquisas da Google em Portugal. A transferência de Gyökeres do Coventry para o Sporting também levou a que o nome do avançado sueco surgisse entre os futebolistas mais pesquisados em 2023, assim como a transferência de Alan Varela do Boca Juniors para o FC Porto levou a que o nome argentino surgisse entre os mais procurados.De realçar ainda a presença dos nomes de Arthur Cabral, avançado brasileiro que reforçou o Benfica no último verão, João Moutinho, que integrou a equipa do Sp. Braga também no último defeso, ou até de Piqué, com o antigo futebolista a centrar as atenções principalmente pela separação da cantora colombiana Shakira.Entre os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados em Portugal, as escolhas dos portugueses centraram-se sobretudo no primeiro-ministro demissionário António Costa e no Papa Francisco, que visitou Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.No que ao entretenimento, as três primeiras posições da categoria filmes, séries e programas mais populares na pesquisa da Google em Portugal em 2023 são Oppenheimer, Barbie e a série portuguesa Rabo de Peixe. Já no mundo da música foi o nome de Pedro Mafama que os portugueses mais pesquisaram este ano. A vinda da banda britânica Coldplay a Portugal, com quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, também despertaram o interesse dos portugueses na barra de pesquisas da Google.Por fim, algo mais dedicado às questões que suscitaram dúvida nos portugueses. A guerra em Israel e Gaza levou os portugueses a procurarem saber mais sobre o Hamas, com a seguinte pergunta a ser colocada vezes sem conta: 'O que é o Hamas?'. Este foi uma temática mais procurada do que o próprio ChatGPT.- Enzo Fernández- Arthur Cabral- João Moutinho- Piqué- Gyökeres- Bas Dost- Alan Varela- Toti Gomes- Kökçü- Cristiano Ronaldo- António Costa- Pedro Mafama- João Catarré- Rúben da Cruz- Maria Botelho Moniz- Pedro Nuno Santos- Alexandre Pais- Joana Mascarenhas- Alba Baptista- Galamba- Papa Francisco- Shakira- Jeremy Renner- Dalai Lama- Roberto Martínez- Kayky Brito- Andrew Tate- Clara Chia- Brendan Fraser- Jenni Hermoso- Oppenheimer- Barbie- Rabo de Peixe- Morangos com Açúcar 2- Big Brother 2023- Triângulo TVI- The Last Of Us- Avatar 2- Wednesday- David Beckham- Como se chamam os habitantes da Guarda- Como fazer fogo- Como morreu Luís Aleluia- Como funciona o Revolut- Como saber se vou receber os 600 euros- Como jogar no Euro Sorteio- Como validar faturas 2023- Como identificar Lipedema- Como saber se tenho apoio à renda- Como tirar print screen- O que é o Hamas- O que é o ChatGPT- O que é implosão- O que é mpox- O que é lítio- O que é gelo seco- O que é saturnismo- O que é o Centro Ismaelita- O que é a Faixa de Gaza- O que é o SIS- Coldplay- Pedro Mafama- Shakira- Mimicat- Lewis Capaldi- The Weeknd Portugal- Rammstein- Chris Martin- Taylor Swift Portugal- Loreen- Luís Aleluia- Tina Turner- Matthew Perry- Ken Block- Rui Nabeiro- Rita Lee- Sinéad O'Connor- Jane Brikin- Christian Atsu- Angus Cloud- Como eliminar percevejos- Como tirar nódoas de sangue- Como descongelar carne rápido- Como congelar feijão verde cru- Como matar baratas- Como tirar bolor roupa de cor- Como tirar nódoas de vinho- Como fazer slime- Como fazer flores de papel- Como tirar cola seca da roupa- Gasóleo sobe ou desce- Cara ou coroa google- Como saber se vou pagar ou receber IRS 2023- Tarot sim ou não- Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha resposta- Quem tem razão Israel ou Palestina- Certificados de aforro ou tesouro- Magnórios ou nêsperas- Tomate fruta ou legume- Amigdalite viral ou bacteriana