Pedro Lima foi encontrado morto este sábado na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos. Segundo apurou o Correio da Manhã, o alerta foi dado pela companheira, Anna Westerlund. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de despedida.





"Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada", partilhou a apresentadora da SIC no Instagram.