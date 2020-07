Daniel Oliveira celebra vitória nas manhãs e lança 'farpas' a Cristina Ferreira

Daniel Oliveira celebrou a vitória nas audiências ontem de manhã, com a estreia do programa 'Casa Feliz', o novo formato que veio substituir o 'Programa da Cristina'.





Cristina Ferreira abandonou a SIC após dois anos no canal, para regressar à TVI, uma decisão surpreendente que desiludiu a estação de Paço de Arcos."A 'Casa Feliz' estreia como líder destacado das audiências, com mais quatro pontos de share do que a concorrência direta e acima da média do ano e da média do mês de julho do nosso anterior programa no mesmo horário", escreveu Daniel Oliveira nas redes sociais, como forma de celebrar o momento, comparando a nova aposta com o programa deixado por Cristina Ferreira."Os meus orgulhosos parabéns a toda a equipa, que mostrou, em tempo recorde, a força e a união de um coletivo talento", escreveu ainda.O novo formato 'Casa Feliz' é apresentado por João Baião e Diana Chaves, que colecionaram rasgados elogios nas redes sociais. Alguns seguidores até mostraram preferir este formato do que o anterior apresentado pela ex-estrela da SIC.Os admiradores do canal felicitaram Daniel Oliveira pelo novo programa. "Estão de parabéns", "Souberem dar uma volta excelente no meio da tempestade", "Ninguém é insubstituível", foram algumas das mensagens de apoio.