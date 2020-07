Daniel Oliveira quebra silêncio sobre Cristina: «Projeto nunca foi assente numa só pessoa»

Dois dias depois de Cristina Ferreira ter saído da SIC, deixando a estação à deriva, o diretor de programas, Daniel Oliveira, quebrou o silêncio sobre o assunto num longo texto dedicado à estrela. Sublinha, no entanto, que o sucesso da estação nunca esteve assente numa só pessoa.





"Hoje. Agradeço à Cristina o trabalho, o talento e a sua ambição de querer sempre mais. Nos programas "O Programa da Cristina" e "Prémio de Sonho", que apresentou e coordenou, mas em especial nas manhãs, onde foi o rosto de uma equipa que, com condições especiais, impôs um novo modelo de programa de daytime", escreveu, acrescentando que a partir de agora Cristina é aus concorrente direta."A Cristina, com quem vivemos momentos exaltantes, teve um papel muito importante neste projeto e nesta estratégia, que nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa. Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão, pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem.Amanhã. A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respectivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional".Por fim, Daniel Oliveira garantiu estar tranquilo em relação ao futuro da estação."2020 cumpre o dia 200. A SIC venceu 196 desses dias. São 98% de vitórias, creditadas, com justiça, a centenas de pessoas, ao profissionalismo das produtoras que estão com a SIC e à confiança dos nossos parceiros. E, por último mas em primeiro, ao público, que está connosco. Hoje, como ontem e amanhã".