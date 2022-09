DAZN compra Eleven Sports

O Grupo DAZN anunciou esta terça-feira um acordo para adquirir os negócios de media desportivos do Grupo ELEVEN a nível global. "O acordo expande as capacidades da DAZN no setor do streaming desportivo em direto e estabelece a DAZN como líder global neste ambiente de rápida evolução", lê-se no comunicado de imprensa."A aquisição reforça a DAZN como a casa global do futebol através da integração da ELEVENsports.com e dos 40.000 jogos que transmite anualmente. Através de uma relação estratégica, a ELEVEN desempenha um papel fundamental na plataforma de streaming FIFA+, apoiando a produção, entrega e distribuição de jogos em direto de mais de 90 Associações Membros da FIFA. Em conjunto, as empresas irão criar o maior portfólio mundial de conteúdos de futebol feminino. A ELEVEN conta com conteúdos femininos provenientes de seis confederações, que se juntam à impressionante lista da DAZN que conta com a UEFA Women’s Champions League, Liga F Espanhola, a FA Women’s Super League e a Women’s FA Cup Inglesas e a WE League Japonesa, entre outras", esclarece a DAZN.