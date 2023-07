De futebolistas a empresárias: Filhas de Hernâni Vaz Antunes envolvidas no caso Altice

Por Eduardo Dâmaso(eduardodamaso@sabado.cofina.pt)

Jéssica Antunes é a filha mais velha de Hernâni Antunes e está também detida na investigação da Autoridade Tributária e do Ministério Público. A irmã, Melissa Antunes, terá sido constituída arguida. Jéssica inaugurou a dinastia de futebolistas e empresárias no clã Antunes, sendo seguida por Melissa, quatro anos mais nova.A filha mais velha de Hernâni Antunes já representava em 2016, com o pai, a Jana General Trading, o offshore sediado no Dubai que processou, em Portugal, a empresa brasileira Oi devido às alegadas comissões não pagas que Hernâni reclamava (perdeu o processo) pela compra da PT pela Altice. Hernâni reivindicava 70 milhões por ter apresentado os brasileiros aos seus sócios da Altice.Segundo a revista Sábado, em 2016, tanto Jéssica como o pai tinham morada oficial fora de Portugal, na Tebra Embroideries Factory, New Industrial Agra, Po Box 300. O local? Amã, o emirado mais pequeno que integra os Emirados Árabes Unidos.Em Portugal, pai e filha residiam em moradas diferentes em Gualtar e Pedralva, duas pequenas freguesias do concelho de Braga. Também a sede de várias empresas controladas pela família Antunes.Com o tempo, foi a vez de a filha mais nova se juntar aos negócios do pai. Como a irmã Jéssica, Melissa nasceu no Canadá quando o pai estava emigrado. É licenciada em Educação Física pelo Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF). Jogou futebol em clubes como o Gualtar, o Maria da Fonte (Póvoa do Lanhoso), o ARJ Mogege (Vila Nova de Famalicão), o Santa Luzia (Viana do Castelo) e o Braga. Chegou à seleção nacional.Na véspera do Europeu Feminino de Futebol 11, na Holanda em 2017, os jornais descreveram-na assim: jogava futebol, dava aulas às sextas-feiras no IESF e passava as tardes num "escritório de contabilidade". A atleta acrescentou que já estava concentrada no futuro. "Tenho de começar a pensar no meu pós-futebol. Neste momento não agencio nenhum jogador, não posso, sou atleta, a minha sócia é que o faz, mas o objetivo será mesmo esse", contou.Uma das empresas então detidas por Melissa era a Topballer, Sports Management, que a atleta constituiu em novembro de 2016 com a amiga Estrela Paulo, provedora no IESF e agente de atletas. Sediada em Guimarães e com um capital de 1.000 euros repartido pelas duas sócias, a Topballer visava agenciar atletas de todos os desportos, mas o futebol era o objetivo primeiro.No Sporting de Braga, para onde foi jogar na época de 2016/17, Melissa e a sócia terão recrutado várias atletas. Quando o Benfica lançou a equipa feminina, algumas das contratações foram agenciadas pela Topballer – isso aconteceu até com o ex-técnico do Braga, João Marques, que passou a treinar o Benfica em 2018.A situação da atleta terá levantado polémica no Braga e Melissa foi atirada para a equipa B, desligando-se do clube no fim da época 2017/18. Hoje, Melissa é a sócia-gerente da Topballer, tendo a empresa apenas faturado cerca de 70 mil euros em 2019 (17 mil de lucros). Só que Melissa não parou. Passou também a figurar como administradora de empresas do pai. Umas dão muito dinheiro, como a Edge Techonology, com sede na Zona Franca da Madeira e detida maioritariamente pela Vintagepanóplia e pela Vaguinfus, que estiveram por trás de vários negócios imobiliários com a Altice.