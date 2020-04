Desconfinamento começa segunda-feira: saiba o que abre e o que continua encerrado

Os números da pandemia causada pelo novo coronavírus em Portugal permitem o governo começar a fazer o desconfinamento e abrir novamente a economia. Mas isso não será feito de forma abrupta, até porque ninguém quer que a epidemia se agrave.





O primeiro-ministro vai anunciar amanhã as três fases do desconfinamento, mas a SIC antecipou algumas das medidas já esta quarta-feira.Assim, a começar já na próxima segunda-feira, está prevista a abertura de espaços até 200 m2, pequeno comércio, preferencialmente com porta virada para a rua, cabeleireiros, barbeiros, stands de automóveis, conservatórias e serviços de atendimento ao público não concentrados.Serão também reabertas livrarias, bibliotecas e arquivos. Os autocarros terão uma cabina para o motorista, de forma a isolá-lo, estando previsto um reforço de autocarros na linha de Sintra.As atividades desportivas individuais ao ar livre, como por exemplo ténis e golfe, poderão voltar a ser praticadas.Se tudo correr bem, a segunda fase arranca a 18 de maio. Aí serão abertos espaços até 400 m2, restaurantes, museus, cafés, esplanadas e similares, bem como palácios e creches. Numa numa primeira fase, os pais podem optar por continuar com as crianças em casa e manter o apoio à família.Começam as aulas presenciais para 11.º e 12.º anos e as autarquias podem decidir pontualmente a abertura de outros estabelecimentos. Por exemplo, se um espaço tiver mais de 400 m2 mas não concentrar muita gente, a autarquia pode mandar abrir.A terceira fase arranca a 1 de junho e é aqui que pode voltar o futebol. Abrem os espaços com mais de 400 m2, creches (acaba o apoio à família), pré-escola e ATL, bem como as lojas, Lojas do Cidadão, centros comerciais, cinemas e teatros com lotação restringida.Recomeçam as provas desportivas em recinto aberto mas sem público, bem como os desportos coletivos.Tudo isto pode sofrer um volte-face a qualquer instante caso os números da epidemia em Portugal sofram um agravamento.Será obrigatório o uso de máscara em locais públicos.