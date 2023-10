Polícia belga “neutralizou” suspeito do ataque em Bruxelas

A polícia belga "neutralizou" (termo que geralmente indicia que o indivíduo foi morto) um homem suspeito de matar dois cidadãos suecos num atentado em Bruxelas na segunda-feira à noite, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério Público federal.A detenção teve lugar na comuna de Schaerbeek, em Bruxelas."A polícia abriu fogo", sublinhou o porta-voz, Eric Van Duyse.A ministra do Interior, Annelies Verlinden, confirmou que a polícia belga "neutralizou" uma pessoa, que foi baleada no peito, mas ainda não foi formalmente identificada."Este ataque terrorista abala os alicerces das nossas sociedades pacíficas", disse o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, numa conferência de imprensa ao início da manhã, na qual começou por enviar, em nome da Bélgica, as "mais sinceras condolências ao povo da Suécia".Duas pessoas morreram baleadas e uma outra ficou ferida na segunda-feira, no dia em que as seleções nacionais de futebol da Bélgica e a da Suécia jogavam em Bruxelas.O encontro não recomeçou depois do intervalo.