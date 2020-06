«Devem ter em consideração o extraordinário serviço público que Rui Pinto prestou»

A antiga eurodeputada Ana Gomes voltou a defender Rui Pinto, considerando que o autor do 'Football Leaks' ao denunciar vários casos prestou um "extraordinário serviço público".





"Ele [Rui Pinto] já é visto, por muitos em Portugal, como um herói. Espero que o sistema legal faça justiça. Ele pode ter cometido alguns crimes, mas devem ter em consideração o extraordinário serviço público que ele prestou", afirma Ana Gomes, citada pelo 'The Athletic'."Tenho a impressão de que o trabalho dele com o 'Football Leaks' foi muito importante no desenvolvimento da consciência política, da sua compreensão do que é um denunciante. Hoje, não duvido que ele esteja bem ciente do que fez. Que ele agiu pelo interesse público. Foi um ato consciente de cidadania", diz.