«Devia ter mandado todos para dentro»: Boris Johnson admite no parlamento ter estado em festa

Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, pediu desculpa esta quarta-feira por ter estado numa festa em que se sugeriu aos convidados que trouxesse as suas próprias bebidas. O evento ocorreu durante o primeiro confinamento no Reino Unido devido à pandemia de covid-19.Pela primeira vez o governante admitiu que tinha estado na festa na residência oficial em Downing Street, de 20 de maio de 2020, ao mesmo tempo que se encontravam em vigor limitações aos encontros sociais. Disse compreender a raiva que as revelações causaram."Sei a fúria que sentem quanto a mim sobre o governo que lidero quando pensam que em Downing Street as regras não foram propriamente seguidas pelas pessoas que aplicam as regras", afirmou Boris Johnson perante o parlamento.O primeiro-ministro alegou ainda que se arrependia do que fez e que pensou que o ajuntamento era uma reunião de trabalho. "Fui para aquele jardim cerca das seis horas do dia 20 de maio de 2020 para agradecer à minha equipa antes de voltar ao meu gabinete para continuar a trabalhar", explicou. "Em perspetiva, penso que devia ter mandado todos para dentro."Keir Starmer, o líder da oposição, pediu a demissão do primeiro-ministro e acrescentou que as pessoas pensam que ele é um mentiroso. "A festa acabou primeiro-ministro", atirou. "A única questão é: os eleitores britânicos vão expulsá-lo? O seu partido vai expulsá-lo? Ou fará o que é decente e demite-se?"Duas sondagens revelaram, na terça-feira, que mais de metade dos inquiridos acreditam que Johnson se deve demitir.