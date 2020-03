Dez casos de coronavírus registados em Sintra

Os dez casos positivos de Covid-19 registados na localidade de Idanha, em Belas, concelho de Sintra, registaram-se todos no interior da Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras, apurou o CM.

O surto local foi divulgado sexta-feira pelo presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, que disse estar a acompanhar o caso com grande atenção. Este sábado, fonte da autarquia explicou ao CM que foi enviada uma equipa de desinfeção ao local e que a situação "parece estar controlada".

O CM sabe que há dois bombeiros da corporação de Belas que estão em quarentena preventiva desde domingo passado, após terem transportado doentes da Casa de Saúde sem terem sido informados que haveria ali um foco de contágio. O transporte de doentes da instituição tem sido feito com recurso a equipamentos de proteção individual.

Desde dia 13 que a Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras tem em vigor a restrição total de visitas e a suspensão de consultas externas, entre outras medidas. O local tem uma lotação de mais de 500 camas em várias residências e unidades de internamento.

A Câmara de Sintra e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão abrir Centros de Atendimento a Doentes de Covid-19, naquele concelho, anunciou o município. "Nestes centros será feita a avaliação clínica e, caso se considere necessário, colheita para efeitos de testes da covid-19 ou medidas de vigilância e encaminhamento. A abertura do primeiro desses centros será em Agualva, no novo centro de Saúde, irá decorrer durante a próxima semana em data a anunciar pelas autoridades de saúde e pelo município", esclarece uma nota de imprensa. A Câmara diz que em breve será anunciada a abertura dos restantes dois centros de atendimento no município de Sintra.