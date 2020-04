Dinamarca junta-se à Áustria no alívio às medidas de contenção: escolas vão começar a abrir

A Dinamarca anunciou que vai começar a aliviar as medidas de contenção do novo coronavírus, numa altura em que os números da pandemia sugerem um abrandamento e a atenção começa a virar-se para estratégias de saída do estado de contenção.

O país nórdico vai encetar uma "abertura cautelosa" que começa com os jardins de infância e escolas primárias a 15 de abril, caso o vírus se mantenha estável, anunciou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, esta segunda-feira à noite.





O Governo vai também iniciar conversações com os líderes empresariais de forma a que os trabalhadores regressem aos respetivos postos, gradualmente.

Ainda assim, "algumas restrições vão manter-se nos próximos meses", anuncia a ministra, ressalvando que a razão para o Dinamarca não estar na mesma situação de maior calamidade de outros países foi ter agido cedo.

A Dinamarca e a Áustria estiveram entre os primeiros países europeus a interromper a vida social em resposta ao surto de covid-19. O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, afirmou que os primeiros passos para relançar a economia seriam abrir as lojas de pequeno retalho, jardinagem e hardware depois da Páscoa, para se seguir a abertura de todas as lojas a partir de 1 de maio.

Estas decisões chegam depois de, esta segunda-feira na Noruega, o ministro da Saúde ter declarado que o surto de covid-19 já se encontra "sob controlo" no país. Em conferência de imprensa, Bent Høie indicou que a taxa de transmissão no país se situa agora em 0,7, o que significa que cada infetado contamina, em média, 0,7 pessoas. A meta traçada pelo governo norueguês era atingir uma taxa de transmissão de um, sendo que quando a taxa de transmissão é inferior a este valor as epidemias acabam por se extinguir.



Na quarta-feira o Executivo norueguês irá decidir se prolonga as atuais restrições em vigor no país, que incluem o encerramento de escolas e creches, para lá de meados de abril. A Noruega optou por impor apenas algumas restrições e não um confinamento tão rigoroso como outros países.