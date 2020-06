Diretor da TVI reage à morte de Pedro Lima: «É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções»

O ator Pedro Lima, conhecido por participar em várias novelas, foi encontrado morto este sábado na praia do Abano em Cascais. Nuno Santos, diretor de programas da TVI, deixou uma mensagem comovente nas redes sociais.





NO ADEUS A PEDRO LIMAO Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção.A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências.O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão.Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar.A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro.Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens .Foi assim que recebeu o regresso do Tristão, da série Espírito Indomável, lançada a partir da novela com o mesmo nome, e que é seu papel mais marcante neste trajeto intenso e longo na ficção nacional onde está desde a primeira hora.Neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas.Era um companheiro e um amigo de todos, admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa.Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás.Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo.