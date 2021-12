Dono do Chelsea é cidadão português: Abramovich naturalizou-se em abril

O multimilionário russo Roman Abramovich é cidadão português desde abril, segundo adianta o 'Público'. De acordo com a informação avançada, o dono do Chelsea, de 55 anos, "naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita". Abramovich, refira-se, é membro da comunidade judaica do Porto, da qual tem sido benfeitor.Com uma fortuna avaliada em 12,9 mil milhões de euros, Abramovich é o 142.º homem mais rico do mundo de acordo com a revista 'Forbes'.