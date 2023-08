Donos da Juventus tornam-se maiores acionistas da Philips

A família Agnelli, que é dona da Juventus e detém 14% da Stellantis e 24% da Christian Loubotin, entre outros investimentos, tornou-se o maior acionista da holandesa Philips , anunciaram esta segunda-feira as empresas.A Exor, veículo de investimento da família do fundador da Fiat e que é conhecida como os "Kennedy da Europa", adquiriu 15% do capital da empresa com sede na Holanda por cerca de 2,6 mil milhões de euros. A operação surge como um voto de confiança na Philips, que está a finalizar uma enorme recolha de produtos defeituosos iniciada em 2021 e que levou a que as suas ações perdessem dois terços do valor.