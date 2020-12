Donos de restaurantes em greve de fome criticados por vidas de luxo: saiba quanto custam as ‘bombas’ dos empresários

Começou a 27 de novembro a greve de fome dos donos de restaurantes do movimento ‘A Pão e Água’, que esta quinta-feira terminou ao final de sete dias. Encabeçado por nove chefs e empresários da restauração, bares e estabelecimentos noturnos de Portugal – entre os quais Ljubomir Stanisic, Alberto Cabral, João Sotto Mayor, João ‘Shima’ Almeida, José Gouveia e Carlos Saraiva - a manifestação instalada junto à Assembleia da República sofreu, nos últimos dois dias, dois contratempos: primeiro duas ‘baixas’, com dois chefs a serem assistidos no hospital; depois, com a subida de tom das críticas aos empresários, feitas nas redes sociais pelo facto de levarem uma vida de luxos, que não se coíbem de mostrar nas suas páginas oficiais.





