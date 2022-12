Dos negócios de família ao novo aeroporto: as polémicas de Pedro Nuno Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Nuno Santos entrou no Parlamento em 2005 como deputado e fez parte do governo de António Costa desde 2015. Primeiro como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ficou até conhecido por coordenar a formação da "geringonça", que lhe valeu a promoção a ministro das Infraestruturas e da Habitação em 2019. A demissão aconteceu cerca de 24 horas depois de Fernando Medina ter demitido a secretária de Estado do Tesouro. Em causa está uma indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis. Leia o artigo completo na 'Sábado'