Duarte Lima libertado da prisão da Carregueira

Estabelecimento Prisional da Carregueira

condenado no caso ‘BPN/Homeland’,

Duarte Lima vai ser libertado esta tarde de quinta-feira. O ex deputado social democrata estava a cumprir uma pena de 6 anos de prisão, no, em Sintra.A pena de Duarte Lima,estaria a terminar em novembro, mas, devido a recurso, vai sair, esta quinta-feira em liberdade.Dia 23 de novembro, o ex-líder do PSD será julgado pelo homicídio de Rosalina Ribeiro.