Duarte Lima vai ser julgado em Portugal pela morte de Rosalina Ribeiro

Rosalina Ribeiro, de 74 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça em dezembro de 2009, e o corpo abandonado na berma de uma estrada em Maricá, no Rio de Janeiro. Era companheira do milionário português Tomé Feteira. A vítima transferiu mais de cinco milhões de euros para as contas de Duarte Lima, de 65 anos, para evitar ser arrestada pelos herdeiros do empresário.



Mais de onze anos depois, o processo do homicídio de Rosalina Ribeiro, cometido no Brasil, está prestes a chegar a um desfecho na Justiça portuguesa. Duarte Lima, acusado do crime pelo Ministério Público brasileiro, foi ouvido na sexta-feira, no Campus de Justiça, Lisboa, por videochamada a partir da prisão da Carregueira (onde cumpre seis anos no âmbito do processo Homeland/BPN).