Eleven compra empresa de 'live streaming' de jogos de futebol MyCujoo

A Eleven chegou a acordo para a aquisição da empresa de "live stream" MyCujoo, que gere uma aplicação de transmissão de jogos de futebol, através de acordos que mantém com várias ligas, federações e jogadores de futebol, segundo comunicado.





"Vamos dar às federações, equipas e jogadores uma nova e melhorada casa para mostrarem o seu talento. A MyCujoo provou ser um destino destacado para conteúdos de longo prazo nos últimos cinco anos", diz Luis Vicente, CEO da Eleven, numa nota.Acrescenta que "este é um momento marcante na jornada da Eleven. A nossa plataforma fornecerá acesso para todos os despostos, atletas, jogadores, criadores de conteúdo e fãs".A empresa MyCujoo foi lançada em 2015 pelos portugueses João Presa e Pedro Presa. Em 2019, transmitiu mais de 22.000 jogos de 3.500 criadores de conteúdos, alcançando mais de 26 milhões de usuários únicos em todo o mundo.

A oferta de conteúdo será organizada nas três verticais reveladas, em Agosto, no anúncio da estratégia Eleven 2.0 - Eleven Next, Eleven Women e Eleven eSports. A plataforma está programada para estar totalmente operacional em 2021.



"A MyCujoo foi fundada com uma única missão - fornecer tecnologia acessível, mas poderosa, para a não-elite do futebol poder transmitir ao vivo, mostrar e perceber o valor do seu conteúdo. Essa missão fez com que milhões de fãs em todo o mundo se envolvessem com os seus clubes com uma proximidade jamais vista", dizem os fundadores da empresa Pedro e João Presa.



Concluem que "na Eleven, encontramos um parceiro que não apenas partilha o nosso compromisso em celebrar o desporto local e de base, mas também em acelerar o potencial de transmissão inexplorado em vídeo ao vivo para organizações em todo o mundo".



Questionada pelo Negócios, fonte da Eleven diz que os valores do negócio não serão divulgados.