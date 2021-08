Eleven Sports lança novo passe semestral com transmissão da Champions e dos principais campeonatos europeus

A Eleven Sports lançou um novo passe de 6 meses, que dá acesso aos conteúdos de todos os seus 6 canais. O pacote, que está disponível em todas as operadores (MEO, NOS, NOWO e VODAFONE) dá acesso à transmissão dos jogos da Liga dos Campeões e de alguns dos principais campeonatos europeus, como a La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha) ou Ligue 1 (França).





"A pensar em todos os fãs de desporto a ELEVEN acaba de lançar um novo passe de 6 meses, que permite o acesso completo aos melhores conteúdos e competições de desporto nos 6 canais da ELEVEN. O Passe Semestral tem uma mensalidade de €9,99/mês, com obrigatoriedade de subscrição por 6 meses, ou seja, um total de €59,94. A adesão pode ser feita a partir de hoje, até ao dia 30 de setembro de 2021", sublinha, em comunicado, a operadora de canais de desporto."A subscrição do passe dá acesso completo aos 6 canais da ELEVEN, em alta-definição Full HD, e à transmissão em direto das melhores competições do mundo, como UEFA Champions League, com os jogos do "play-off" a arrancar a 17 de agosto, LaLiga Santander, com início a 13 de agosto, Bundesliga, também a começar a 13 de agosto, Ligue1 Uber Eats, com arranque marcado para seis de agosto, Jupiler Pro League, a decorrer desde 23 de julho, English Football League Championship, com o primeiro jogo a seis de agosto, e cinch Scottish Premiership, que começou no passado dia 31 de julho, Formula 1, F2, F3, Formula E, NASCAR, Porsche Super Cup, NFL, WTA, ATP250, Liga Endesa, PFL e muito mais. A adesão pode ser feita até ao dia 30 de setembro de 2021", garante a Eleven Sports.