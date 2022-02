Embaixada diz aos portugueses como e por onde devem sair da Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Embaixada de Portugal na Ucrânia aconselhou esta quinta-feira os cidadãos portugueses a abandonarem o país através das fronteiras terrestres com a União Europeia, "preferencialmente na direção da Polónia e da Roménia".Num comunicado divulgado no site, o organismo deixa alguns contactos para que os cidadãos possam sair em segurança do país após a invasão russa ao início da manhã (madrugada em Portugal). "Será aconselhável transportar consigo água, alimentação, agasalhos e combustível de reserva caso se desloque em viatura própria. Igualmente deve ter consigo os seus documentos de identificação e viagem", pode ainda ler-se.A embaixada deixou na nota coordenadas de orientação para dois pontos organizados que poderão ser utilizados: Fapomed – Vulytsya Ostroz’koho 46, Hoshcha 35400 e Hotel Tamerlan – Estrada Nizhnia Bierieghova 2, Khmelnytskyi, 29000.