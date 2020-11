Empresário César Boaventura admitiu estar na origem do caso "Cashball", avança a 'Sábado'

O empresário de jogadores César Boaventura admitiu perante dois inspetores da Polícia Judiciária ter estado na origem do processo "Cashball", que envolve o antigo diretor-geral do Sporting, André Geraldes, cujo relatório final da Polícia Judiciária do Porto foi recentemente conhecido. As palavras de César Boaventura, que a 7 de maio de 2019 se deslocou à PJ do Porto para prestar declarações num processo, foram registadas por dois inspetores numa informação de serviço relativa a "conhecimento fortuito de informação" relativa ao processo "Cashball". avança a 'Sábado'.