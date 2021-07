Encontrado sem vida o atleta desaparecido durante um trail em Marco de Canaveses

Foi encontrado, esta terça-feira à noite, o corpo de Marílio Costa Leite, de 48 anos, o atleta que estava desaparecido desde o passado fim de semana.



Marílio Costa Leite, casado e com dois filhos maiores de idade, saiu de casa no domingo, como fazia várias vezes, para participar em mais um trail, desta vez, na ‘Rota das Capelas’, em Marco de Canaveses. Com uma vasta experiência neste tipo de prova, desapareceu antes de chegar à meta.



CM uma colega que se juntou às buscas logo de manhã.